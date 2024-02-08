Disney и Epic Games создадут игровую вселенную, связанную с Fortnite

Disney купит за 1,5 млрд долларов долю в Epic Games, говорится в совместном пресс-релизе компаний. В рамках многолетнего сотрудничества партнеры намерены создать «открытую вселенную игр и развлечений», связанную с Fortnite.
Помимо игр в новом проекте можно будет смотреть видеоконтент, «создавать собственные истории» и по-разному взаимодействовать с героями и историями Disney, Pixar, Marvel, «Звездных войн», «Аватара» и других брендов корпорации.
На платформе также будет возможность совершать покупки. Проект будет реализован на движке Unreal Engine. The Verge предполагает, что доступ к игровой вселенной можно будет получить напрямую из Fortnite по аналогии с LEGO-режимом.
Компании опубликовали тизер совместного проекта, но без непосредственных кадров игрового процесса. Так что пока неясно, как будет выглядеть интерактивная вселенная.