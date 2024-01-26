Epic Games анонсировала возвращение Fortnite на iOS в ЕС спустя почти четыре года

Epic Games заявила, что игра вернется на iOS в Европе в конце этого года. Компания выпустит мобильную версию Epic Games Store.
Apple удалила Fortnite из App Store в июле 2020 года из‑за того, что в игре использовалась система сторонних платежей, которая обходила типичные для компании комиссионные сборы.
В ответ на это Epic Games подала в суд на Apple, утверждая, что та препятствует честной конкуренции в сфере приложений, но Верховный суд отказал в рассмотрении дела.
В январе этого года стало известно, что Apple запустит новую версию App Store для пользователей из стран ЕС. 1 ноября в ЕС вступил в силу закон о цифровых рынках, который обязал компанию разрешить загрузки приложений на устройства в обход App Store.
Закон также запретил брать комиссию с разработчиков за размещение приложений в магазине. Версия App Store для ЕС будет поддерживать скачивание на iPhone и прочие гаджеты неопубликованные приложения, а в других странах скачивание в обход так и останется недоступным.