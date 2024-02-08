Концерт Орбакайте во Владивостоке отменен после рекомендации мэра и обращения Z-активистов

Ранее концерты Орбакайте, запланированные на март, отменили в Иркутске, Братске, Новосибирске, Красноярске и Улан-Уде. Это произошло после обращения организации «Боевое братство». Ее участники отмечали, что певица имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины. По мнению «Боевого братства», такие, как Орбакайте, «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».