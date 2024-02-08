Концерт Орбакайте во Владивостоке отменен после рекомендации мэра и обращения Z-активистов

Концерт Кристины Орбакайте, запланированный во Владивостоке на 19 марта, отменен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на концертный зал Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие.
В Fesco Hall уточнили, что решение они приняли вместе с организаторами. Причин отмены они не уточнили.
Накануне глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал отменить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной в городе. Он сослался на обращение движения «Культурный фронт России», которое требовало отмены.
Состоится ли концерт Арбениной, пока неизвестно. Он запланирован 27 февраля на другой площадке — «Фетисов арене». «У нас единая система билетной кассы. Думаю, сейчас организатор решит», — отметили в Fesco Hall.
Ранее концерты Орбакайте, запланированные на март, отменили в Иркутске, Братске, Новосибирске, Красноярске и Улан-Уде. Это произошло после обращения организации «Боевое братство». Ее участники отмечали, что певица имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины. По мнению «Боевого братства», такие, как Орбакайте, «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».
Сперва в мэрии Владивостока говорили, что не собираются препятствовать концерту Орбакайте, поскольку «ее творческий репертуар соответствует законодательству», а отмена выступлений, проводимых в частных учреждениях, «не входит в полномочия администрации». Однако после обращения «Культурного фронта» глава Владивостока Шестаков попросил отменить выступление.