В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте. Ее участники отмечали, что певица имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины. По мнению «Боевого братства», такие, как Орбакайте, «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».