В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

В Иркутске, Братске, Новосибирске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора концертов Оганнеса Тухманяна.
Концерт в Красноярске был запланирован на 7 марта в зале «Гранд Холл Сибирь». Затем певица должна была выступить в Новосибирске — 8 марта во Дворце культуры железнодорожников, а 9-го в Доме ученых.
После этого были запланированы концерты в Братске (10 марта), Иркутске (12 марта) и Улан-Удэ (13 марта). Причины отмены не называются.
Об отмене концерта в Бурятии стало известно еще в середине января этого года. Тогда на сайте Министерства спорта и молодежной политики было сказано, что концерт отменен «с учетом мнения граждан и общественных организаций».
«Она не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорилось в сообщении.
В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте. Ее участники отмечали, что певица имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины. По мнению «Боевого братства», такие, как Орбакайте, «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».