Coca-Cola впервые за многие годы выпустит новый вкус

Компания не часто добавляет в свою линейку новые постоянные вкусы. Spiced дополнит флагманские вкусы Coca-Cola — вишню и ваниль. Вкус был выбран по результатам исследований: вкус малины в 2022 году выбрали более 5 млн раз в автоматах по продаже напитков Freestyle, которые компания «часто использует для вдохновения» при создании новинок.