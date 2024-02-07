Coca-Cola впервые за многие годы выпустит новый вкус

Coca-Cola анонсировала новый вкус газировки — Spiced, который сочетает в себе ароматы малины и пряностей. Напиток появится в двух версиях — с сахаром и без — на полках магазинов в США и Канаде 19 февраля, передает CNN.
Компания не часто добавляет в свою линейку новые постоянные вкусы. Spiced дополнит флагманские вкусы Coca-Cola — вишню и ваниль. Вкус был выбран по результатам исследований: вкус малины в 2022 году выбрали более 5 млн раз в автоматах по продаже напитков Freestyle, которые компания «часто использует для вдохновения» при создании новинок.
Как пишет CNN, интерес потребителей к Coca-Cola снижается: в 2022 году продажи традиционной, Zero Sugar и диетической версий газировки выросли всего на 1% в странах Северной Америки. Также Coca-Cola столкнулась с конкуренцией со стороны более мелких брендов, производящих более дерзкие и фруктовые вкусы.
В других регионах вместо традиционной Coca-Cola потребители выбирают воду, чай, спортивные напитки и кофе, а знаменитую газировку покупают как угощение.
В сентябре 2023 года Coca-Cola представила напиток Y3000 Zero Sugar, созданный при помощи искусственного интеллекта. Новая газировка стала фантазией на тему будущего, каким оно может быть.