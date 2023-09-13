Coca-Cola представила напиток, придуманный искусственным интеллектом

Компания Coca-Cola представила напиток Y3000 Zero Sugar, созданный при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщили на сайте производителя.
Новая газировка стала фантазией на тему будущего, каким оно может быть. «Мы поставли перед собой задачу изучить концепцию того, какой может быть на вкус Coca-Cola из будущего», — пояснила старший директор по глобальной стратегии Coca-Cola Оана Влад.
Над напитком работали одновременно сотрудники компании и искусственный интеллект. Попробовать продукт, который у них получился, можно будет на отдельных рынках, в том числе в США, Канаде, Китае, Европе и Африке.
Для серии создали особенный дизайн — в его разработке также использовали ИИ. «Светлая цветовая палитра с фиолетовым, пурпурным и голубым оттенками на серебристой основе создает футуристический вид», — заявили в компании.
На упаковке газировки разместили QR-код, по которому можно получить доступ к сервису Creations Hub. Он позволяет использовать фильтры на фотографиях и увидеть, как привычные вещи выглядели бы в 3000-м году.