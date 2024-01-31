Мошенник обманул женщину на 80 тыс. рублей, притворившись Ди Каприо

Александр Голиков
Сегодня в 15:52
Изображение: кадр из фильма «Волк с Волл-стрит»/Appian Way

Мошенник обманул поклонницу Леонардо Ди Каприо, убедив ее, что она общается со своим кумиром. О случае сообщили в пресс-службе УМВД по Чебоксарам.

В январе 2023 года 32-летняя женщина, работающая школьной вожатой, получила сообщение от человека, который представился Леонардо Ди Каприо. «Актер» проявил к ней симпатию, и они продолжили общаться.

Спустя 5 месяцев он предложил ей стать «суперфанаткой», получив при этом возможность разговаривать с ним по видеосвязи. За это мошенник попросил у девушки 80 тыс. рублей.

После перевода денег, ради которого фанатке пришлось брать кредит, созвон действительно состоялся. Однако длился всего одну секунду, и поклонница не успела рассмотреть своего собеседника. Они продолжили общаться в переписке.

Женщина заподозрила неладное только в тот момент, когда он предложил ей оплатить ему перелет до Чебоксар. Она поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

В местном УМВД подтвердили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за мошенничество. Девушка рассказала, что фанатеет от Ди Каприо с 2005 года и не раз пыталась связаться с ним в интернете.

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