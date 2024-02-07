Следовательница получила отказ в иске к газете из‑за ошибки в заголовке «Сосем не так, как в кино»

Следовательница из Белгорода проиграла иск районной газете, поданный из‑за заголовка с опечаткой. Историей поделилась местная юристка Светлана Кузеванова в своем телеграм-канале.
В ноябре газета «Пламя» выпустила статью ко Дню полиции, но допустила опечатку в заголовке — «Сосем не так, как в кино» без буквы В. Публикация и даже сам заголовок истца не оскорбили, а вот реакция пользователей на опечатку — да. Несмотря на извинения и опровержение редакции, следовательница потребовала компенсацию морального вреда в 2 млн рублей.
Защита подчеркивала, что статья не содержит оскорбляющих, порочащих или посвященных следовательнице сведений. Но суд настоял на лингвистической экспертизе, которая повторила доводы.
«Свидетель пояснила, что ни она, ни истица ошибку сначала и не заметили. А все переживания касались того, как люди отреагировали на заголовок и как высказывались по поводу ошибки. Собственно, не было бы комментариев, не было бы и переживаний. Но отвечать за реакции других людей ответчики явно не должны», — рассказала Кузеванова.
По мнению юристки, нечего стыдиться за слова людей, которые не несут «объективных оснований» о тебе. «От ошибок никто не застрахован, а слушать, что говорят злые языки, дело совершенно неблагодарное и бессмысленное», — написала она.
Кузеванова посоветовала подумать о перспективах и наличии законных оснований перед обращением в суд и «не писать иск на эмоциях и в слезах». Теперь истцу нужно заплатить 28 тыс. рублей за проведение экспертизы и возместить газете судебные расходы.
В 2021 году на мемы разошелся заголовок интернет-газеты «Взгляд». Министр обороны Сергей Шойгу поразмышлял о причинах возможной гибели человечества, а издание опубликовало новость с заголовком «Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели».