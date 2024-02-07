Следовательница получила отказ в иске к газете из‑за ошибки в заголовке «Сосем не так, как в кино»

«Свидетель пояснила, что ни она, ни истица ошибку сначала и не заметили. А все переживания касались того, как люди отреагировали на заголовок и как высказывались по поводу ошибки. Собственно, не было бы комментариев, не было бы и переживаний. Но отвечать за реакции других людей ответчики явно не должны», — рассказала Кузеванова.