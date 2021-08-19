«Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели»: портал «Взгляд» случайно создал мемный заголовок

Минобороны России Сергей Шойгу дал интервью изданию «Вокруг света», в котором рассказал о причинах возможной гибели человечества. Новость подхватила интернет-газета «Взгляд», но в попытках создать кликбейтный заголовок журналисты придумали двусмысленную фразу.
Шойгу, помимо деятельности в Министерстве обороны, возглавляет Русское географическое общество, поэтому основной темой его диалога с «Вокруг света» стала природа. Журналисты задали Сергею Шойгу вопрос: «Видите ли вы противоречие между стимулированием внутреннего туризма и задачами охраны природы?» Тот в ответ рассказал, почему нерациональное потребление может привести человечество к гибели.
На основе этой цитаты «Взгляд» опубликовал новость с кликбейтным заголовком (намеренно искаженным с целью привлечь читателей. — Прим. ред.): «Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели».
Авторы текста как бы заявили, что после перехода по ссылке можно узнать, что именно приведет человечество к гибели. Но случайно журналисты придали заголовку немного другой смысл. С такой формулировкой кажется, будто Шойгу пообещал привести человечество к гибели.
Пользователи соцсетей заметили двусмысленность заголовка, поэтому он быстро разлетелся по интернету. Многие намекнули, что стоит поправить высказывание.
В итоге «Взгляд» все-таки поменял заголовок. Но второй смысл по-прежнему никуда не делся.
Наконец, редакция «Взгляда» нашла выход — и заменила слово «что» на «как»
Но мемы было уже не остановить.