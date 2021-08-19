«Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели»: портал «Взгляд» случайно создал мемный заголовок

Шойгу, помимо деятельности в Министерстве обороны, возглавляет Русское географическое общество , поэтому основной темой его диалога с «Вокруг света» стала природа. Журналисты задали Сергею Шойгу вопрос: «Видите ли вы противоречие между стимулированием внутреннего туризма и задачами охраны природы?» Тот в ответ рассказал, почему нерациональное потребление может привести человечество к гибели.

Минобороны России Сергей Шойгу дал интервью изданию «Вокруг света», в котором рассказал о причинах возможной гибели человечества. Новость подхватила интернет-газета «Взгляд», но в попытках создать кликбейтный заголовок журналисты придумали двусмысленную фразу.

Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства.

На основе этой цитаты «Взгляд» опубликовал новость с кликбейтным заголовком (намеренно искаженным с целью привлечь читателей. — Прим. ред.): «Шойгу сказал, что приведет человечество к гибели».

Авторы текста как бы заявили, что после перехода по ссылке можно узнать, что именно приведет человечество к гибели. Но случайно журналисты придали заголовку немного другой смысл. С такой формулировкой кажется, будто Шойгу пообещал привести человечество к гибели.

Пользователи соцсетей заметили двусмысленность заголовка, поэтому он быстро разлетелся по интернету. Многие намекнули, что стоит поправить высказывание.