Пользователей смутила интимная сцена с участием Дженны Ортеги и Мартина Фримана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55
Фото: кадр из фильма «Девушка Миллера»

Сцена из фильма «Девушка Миллера», в котором снялись Дженна Ортега и Мартин Фриман, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. 21-летняя артистка играет ученицу, которой преподает в своем образе 52-летний актер.

По сюжету героиня по имени Каиро Свит сближается со своим учителем, субординация между ними нарушается. В одной из сцен персонаж читает заданное собственное сочинение, где рассказывается, как преподаватель ласкает ее и укладывает на кровать. Герои представляют себя вместо выдуманных на бумаге людей.

Именно этот отрывок смутил пользователей. Они подчеркивают разницу в возрасте Ортеги и Фримана и признают, что лучше бы не видели этой сцены.

Один из юзеров отметил, что отношение других к Ортеге неправильное. «Я понимаю, что некоторые люди не хотят видеть определенные сцены в „Девушке Миллера“ (я тоже не хочу), но обращаться с Дженной Ортегой так, будто она дитя, вынужденное участвовать в определенных проектах или сниматься в определенных сценах, очень оскорбительно для нее и ее работы», — написала @wenclair4evr.

Пользователи Reddit похвалили игру Ортеги, несмотря на нервирующий тон фильма. «Лично мне он понравился. Он заставил меня чувствовать себя некомфортно, но в то же время я сидела на краю сиденья. Дженна Ортега действительно отлично сыграла», — написал @AcknowledgeMeReddit.

«Девушка Миллера» вышла в кинотеатрах США 26 января. Продюсерами фильма выступили Сет Роген и Эван Голдберг.

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