Пользователей смутила интимная сцена с участием Дженны Ортеги и Мартина Фримана

Сцена из фильма «Девушка Миллера», в котором снялись Дженна Ортега и Мартин Фриман, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. 21-летняя артистка играет ученицу, которой преподает в своем образе 52-летний актер.
По сюжету героиня по имени Каиро Свит сближается со своим учителем, субординация между ними нарушается. В одной из сцен персонаж читает заданное собственное сочинение, где рассказывается, как преподаватель ласкает ее и укладывает на кровать. Герои представляют себя вместо выдуманных на бумаге людей.
Именно этот отрывок смутил пользователей. Они подчеркивают разницу в возрасте Ортеги и Фримана и признают, что лучше бы не видели этой сцены.
Один из юзеров отметил, что отношение других к Ортеге неправильное. «Я понимаю, что некоторые люди не хотят видеть определенные сцены в „Девушке Миллера“ (я тоже не хочу), но обращаться с Дженной Ортегой так, будто она дитя, вынужденное участвовать в определенных проектах или сниматься в определенных сценах, очень оскорбительно для нее и ее работы», — написала @wenclair4evr.
«Девушка Миллера» вышла в кинотеатрах США 26 января. Продюсерами фильма выступили Сет Роген и Эван Голдберг.