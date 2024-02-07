Пользователей смутила интимная сцена с участием Дженны Ортеги и Мартина Фримана

Один из юзеров отметил, что отношение других к Ортеге неправильное. «Я понимаю, что некоторые люди не хотят видеть определенные сцены в „Девушке Миллера“ (я тоже не хочу), но обращаться с Дженной Ортегой так, будто она дитя, вынужденное участвовать в определенных проектах или сниматься в определенных сценах, очень оскорбительно для нее и ее работы», — написала @wenclair4evr.