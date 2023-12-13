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Дженна Ортега провоцирует учителя в трейлере фильма «Девушка Миллера»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:53

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Девушка Миллера». Главные роли в нем исполнили Дженна Ортега («Уэнсдей», «Крик 5») и Мартин Фримен («Шерлок», «Хоббит»).

Ортега сыграла ученицу школы, увлеченную литературой и писательством. У нее завязываются неоднозначные отношения с учителем. Когда он задает девочке написать рассказ в духе ее любимого автора, та решает спровоцировать наставника.

Подросток под влиянием подруги создает «неподобающее», по словам учителя, произведение. «Если ты не перепишешь это, мне придется тебя завалить», — говорит ей педагог в трейлере картины. «Попробуй», — дерзко отвечает ему героиня.

Ролик дает понять, что у талантливой школьницы есть возможность буквально разрушить жизнь наставника. Мужчина начинает опасаться, что девушка подставит его, заявив, будто ее с учителем связывают интимные отношения.

Пойдет ли на это персонаж Ортеги и справиться ли с угрозой педагог, роль которого досталась Фримену, станет известно 26 января. В этот день фильм выйдет на экраны кинотеатров.

Режиссером ленты выступила Джейд Холли Бартлетт, снимавшаяся в боевике «Расплата» с Беном Аффлеком. «Девушка Миллера» станет ее дебютной полнометражной работой.

Бартлетт сама написала сценарий картины. Оператором проекта выступил Дэниэл Бразерс. В актерский состав вошли Башир Салахуддин, Гидеон Адлон, Дагмара Доминчик, Кристин Адамс, Андре Уилкерсон, Рэй Фоули и Трэйс Хэйнс.

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Дженна ОртегаМартин ФрименДагмара ДоминчикКристин Адамс
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