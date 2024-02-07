Алекс Гарленд снимет фильм о войне для A24. Главную роль может сыграть Чарльз Мелтон

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:59
Фото: Warner Bros. Television

Алекс Гарленд снимет фильм о войне для кинокомпании A24. Об этом сообщает Deadline.

О чем расскажет грядущий фильм и как он будет называться, пока неизвестно. Источники Deadline рассказали, что переговоры о съемках в фильме ведет Чарльз Мелтон («Май декабрь»).

Вместе с Гарлендом сценаристом и режиссером выступит Рей Мендоса. Он был военным экспертом и супервайзером на съемках «Сivil War».

Последний фильм Гарленда 16 мая выйдет в российский прокат. Изначально релиз «Сivil War» должен был состояться под названием «Судный день», но теперь он называется «Падением империи».

Сюжет ленты развивается в недалеком будущем в США во время гражданской войны, когда правительство наносит авиаудары по мирным жителям, а журналистов расстреливают на месте в Капитолии.

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