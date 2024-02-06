YouTube заблокировал каналы десятков региональных ГТРК

YouTube в одностороннем порядке заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК («Вести»). Об этом сообщает RT.
В частности, заблокированными оказались ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
Видеохостинг официально не объяснил решение. Сотрудники ВГТРК считают, что причина блокировки связана с политической позицией YouTube.
В СМИ называют и другую возможную причину — санкции. ВГТРК попал в девятый пакет санкций ЕС еще в декабре 2022 года.
После начала военной операции на Украине YouTube заблокировал несколько официальных каналов российских СМИ, в том числе Первого канала, Russia Today, ТНТ и РБК, а также «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова
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