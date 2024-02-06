На Колыме сломался единственный туалет на сотни километров вокруг

«Бабушка ехала с нами на маршрутном такси, от безвыходности присела на улице (кругом машины стоят, люди), шубой прикрылась, а мы собак отгоняли от нее. Страшное дело. У пожилого человека стресс. Она и обедать не стала», — рассказала она.