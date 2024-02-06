На Колыме сломался единственный туалет на сотни километров вокруг

Семён Гудошников
Сегодня в 19:37
Колымская трасса. Фото: Евгений Радченко/LiveJournal

В Сусуманском районе Магаданской области сломался единственный на сотни километров вокруг туалет. Об этом пишет телеграм-канал «Весь Магадан» со ссылкой на жалобы местных жителей.

Туалет находился в кафе на трассе, связывающей поселки Колымы с Магаданом. Им пользовались люди, которые добирались из сел до областного центра на маршрутных автобусах.

По словам одной из местных жительниц, сейчас пассажиры вынуждены ходить в туалет на снег, хотя мороз на улице доходит до –50 градусов, а рядом с кафе ходит стая собак.

«Бабушка ехала с нами на маршрутном такси, от безвыходности присела на улице (кругом машины стоят, люди), шубой прикрылась, а мы собак отгоняли от нее. Страшное дело. У пожилого человека стресс. Она и обедать не стала», — рассказала она.

Расстояние от Сусумана до Магадана по трассе — более 600 км, или 11 часов езды. Все это время у взрослых, пожилых и детей нет возможности посетить туалет, отмечает «Весь Магадан».

В 2019 году отсутствием туалетов на колымской трассе возмущался губернатор области Сергей Носов. «Зимой туалеты должны быть теплыми, и вообще их кто‑то должен содержать. Нужно выяснить, чья это сфера ответственности, кто должен их строить и за чей счет», — говорил чиновник пять лет назад.

Кафе «24 часа», где направляющиеся в Магадан сельчане могут поесть (и до недавних пор сходить в туалет), находится у бывшего поселка Ларюковая. С 2012 года его население составляет 0 человек, в 2017-м поселок был упразднен решением областного правительства.

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