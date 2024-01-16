Путин считает, что россиянам тяжело жить на Западе из‑за общих туалетов для мальчиков и девочек

«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что‑то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», — пояснил он.