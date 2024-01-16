Путин считает, что россиянам тяжело жить на Западе из‑за общих туалетов для мальчиков и девочек

Владимир Путин считает, что россиянам тяжело растить детей на Западе и поэтому они возвращаются в Россию. Одной из причин он назвал общие туалеты для мальчиков и девочек. Его слова со встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ приводит журналист Павел Зарубин.
«Я имею к этому отношение, бумаги соответствующие подписываю: все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что‑то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной», — пояснил он.
«Те, кто когда‑то уехал по разным соображениям, многие уже думают или возвращаются. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями», — посетовал Путин.
Слова российского лидера пересекаются с недавним высказыванием губернатора Петербурга Александра Беглова. После встречи с вернувшимися из зоны специальной военной операции солдатами он заявил, что российские военные видели гендерно-нейтральные туалеты в Украине и понимают цели военной операции.
«Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков — три помещения: для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал чиновник в своем телеграм-канале.