Суд постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о попытке отмены результатов выборов в 2020 году

Апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года. Об этом сообщил CNN.
Ранее Трамп заявлял, что обладает иммунитетом, так как он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков в Капитолии. На том же настаивали его адвокаты.
Суд по делу о попытке повлиять на результаты выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года вопреки просьбам защиты, которая предлагала рассмотреть дело после новых президентских выборов в США. Ожидается, что после этого решения суда Трамп вновь подаст апелляцию и в итоге дело будет рассматривать Верховный суд США.
Ранее Верховный суд отклонил иск с требованием отстранить экс-президента Дональда Трампа от выборов 2024 года. 77-летнего Трампа обвиняют в сговоре с целью аннулировать победу Джо Байдена на выборах 2020 года.
В январе 2021 года сторонники Трампа взяли штурмом здание конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.
В апреле 2023 года в Нью-Йорке бывшего президента обвинили в фальсификации деловой отчетности, а в июне прокуратура открыла дело, связанное с незаконным хранением секретных документов в резиденциях Трампа.
Несмотря на продолжающееся расследование, Трамп считается фаворитом в качестве вероятного кандидата от Республиканской партии. Согласно законам США, Трамп сможет баллотироваться, даже если его признают виновным по какому‑либо из уголовных дел.