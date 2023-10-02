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Верховный суд США отказался отстранять Трампа от выборов из‑за штурма Капитолия

Семён Гудошников
Вчера в 22:06

Верховный суд США отклонил иск с требованием отстранить экс-президента Дональда Трампа от выборов 2024 года. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Автор иска — республиканец, консультант по налоговым вопросам Энтони Кастро, который тоже борется за выдвижение на пост президента. Он подал апелляцию на решение нижестоящей инстанции, которая отказалась запретить Трампу участие в выборах главы государства в следующем году. Верховный суд отклонил апелляцию, не прокомментировав решение.

Кастро обосновывал свое требование 14-поправкой к конституции США, которая была принята после гражданской войны. Она запрещает занимать государственные должности любому, кто, приняв присягу поддерживать Конституцию США, затем «участвовал в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказал помощь или поддержку врагам оных». После гражданской войны этот запрет широко применялся против конфедератов.

Кастро назвал восстанием штурм Капитолия в январе 2021 года, по делу о котором проходит Трамп. По мнению республиканца, Трамп оказал «помощь» своим сторонникам, которые участвовали в штурме, выразив им сочувствие.

В июне федеральный суд США отклонил иск Кастро, решив, что республиканец не смог доказать факт «юридического ущерба». Кастро обжаловал это решение в 11-м окружном апелляционном суде в Атланте и в Верховном суде США.

Против Трампа в США заведено несколько уголовных дел. Его обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплат «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, в незаконном хранении секретных документов и в сговоре для вмешательства в избирательный процесс.

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Дональд Трамп
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