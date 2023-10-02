Верховный суд США отказался отстранять Трампа от выборов из‑за штурма Капитолия

Кастро обосновывал свое требование 14-поправкой к конституции США, которая была принята после гражданской войны. Она запрещает занимать государственные должности любому, кто, приняв присягу поддерживать Конституцию США, затем «участвовал в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказал помощь или поддержку врагам оных». После гражданской войны этот запрет широко применялся против конфедератов.