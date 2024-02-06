Минздрав разрешил свободно продавать «Постинор» и «Эскапел»

Министерство здравоохранения разрешило продажу без рецепта популярных средств экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел», пишет «Коммерсант». Они появятся даже в онлайн-аптеках.
В октябре прошлого года ведомство ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Чиновники включили лекарства на основе мизопростола и мифепристона в перечень предметно-количественного учета. Мифепрестон в низких дозах содержится также и в противозачаточных.
«Постинор» и «Эскапел» же содержат левоноргестрел, поэтому в начале 2024 года Минздрав разрешил венгерской «Гедеон Рихтер» сделать их безрецептурными. По словам представителя компании в разговоре с журналистами, российский регулятор оценил международный опыт применения препаратов, а также исследования безопасности приема противозачаточных.
В ведомстве подчеркнули, что «Постинор» и «Эскапел» не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам. Без медицинского наблюдения они могут нанести вред здоровью, однако употребление мифепристона и мизопростола без врачебного контроля сопряжено с риском угрозы для жизни, отметили в Минздраве. Также там говорят, что мифепристон и левоноргестрел относятся к разным группам веществ, поэтому и сравнивать меры контроля за ними некорректно.
При этом у участников рынка снятие ограничений вызвало недоумение. «Получается, Минздрав одной рукой серьезно ограничивает доступность части препаратов для экстренной контрацепции для потребителей, другой же рукой переводит аналогичные препараты в категорию безрецептурных. Фактически речь идет о предоставлении одним игрокам рынка более выгодных условий», — считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.