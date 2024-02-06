Минздрав разрешил свободно продавать «Постинор» и «Эскапел»

В ведомстве подчеркнули, что «Постинор» и «Эскапел» не соответствуют ни одному из требований к рецептурным препаратам. Без медицинского наблюдения они могут нанести вред здоровью, однако употребление мифепристона и мизопростола без врачебного контроля сопряжено с риском угрозы для жизни, отметили в Минздраве. Также там говорят, что мифепристон и левоноргестрел относятся к разным группам веществ, поэтому и сравнивать меры контроля за ними некорректно.