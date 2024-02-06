В Плесе отправят под снос «избинг»-отель. Его нелегально построил брат бывшего главы города

В Плесе признали незаконной постройкой комплекс «Усадьба Дикого Барина», обратил внимание «Коммерсант». После вступления решения суда в силу его здания должны снести.
Отель звал гостей на «избинг» — глэмпинг в обустроенной русской избе, благодаря оригинальному термину стала поводом для шуток летом прошлого года. Избы, куда приглашали постояльцев, были построены на особо охраняемой территории Плеса, на правом берегу Шохонки, в 600 метрах от музея Левитана.
Владельцем проекта оказался бывший глава города Алексей Швецов, а также его брат Сергей. Местные власти не выдвигали претензий к бизнесменам, однако приобретением жилья под их отель заинтересовался заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев.
Прокурорская проверка выявила факты «ненадлежащего использования и застройки» особо охраняемых территорий площадью в 2 гектара. Например, в 2005 году Сергей Швецов получил землю в аренду от местных властей без торгов лишь для проектирования рекреационного центра, на ней он построил первую избу и присвоил участок. При этом для возведения здания не провели историко-культурную экспертизу, а объект, по бумагам, так и не был достроен. Позже по такой же схеме там появились ещё 4 избы, позже проданные Алексею Швецову и ставшие «избингом».
Несмотря на статус незавершенных, дома ло недавнего времени активно принимали гостей. Постояльцы могли провести время в трех больших и двух малых избах, по 3-4 человека в каждой за 29 или 24 тысю рублей соответственно. Сейчас на сайте проекта говорится, что он закрыт «на время противодействия рейдерскому захвату».
Суд признал незаконными все пять построек, как и сделки с участком, поэтому постановил вернуть землю муниципалитету, а глэмпинг-отель — снести.
Представители «избинга» сообщили журналистам, что, если судебное решение вступит в силу, избы будут разобраны и перенесены на другие участки.