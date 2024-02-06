В Плесе отправят под снос «избинг»-отель. Его нелегально построил брат бывшего главы города

Прокурорская проверка выявила факты «ненадлежащего использования и застройки» особо охраняемых территорий площадью в 2 гектара. Например, в 2005 году Сергей Швецов получил землю в аренду от местных властей без торгов лишь для проектирования рекреационного центра, на ней он построил первую избу и присвоил участок. При этом для возведения здания не провели историко-культурную экспертизу, а объект, по бумагам, так и не был достроен. Позже по такой же схеме там появились ещё 4 избы, позже проданные Алексею Швецову и ставшие «избингом».