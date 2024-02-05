Apple TV+ показал отрывки из грядущих проектов и огласил даты релизов

Apple TV+ объявила даты релизов и показал кадры из грядущих проектов. У него вышел ролик с заголовком «Что нового в 2024 году».
«Сегодня мы рады представить так много новых блестящих историй и персонажей, которые полюбятся зрителям в 2024 году», — сказал руководитель отдела внутренних программ Apple TV+ Мэтт Чернисс.
В ближайшее время выйдут или вернутся сериалы «New Look: Революция стиля» (14 февраля), «Династия: Патриоты Новой Англии» (16 февраля), «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин» (16 февраля), «Созвездие» (21 февраля), «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» (21 февраля), «По правде говоря» (1 марта), «Manhunt» (15 марта), «Palm Royale» (20 марта), «Сахар» (5 апреля), «Girls State» (5 апреля), «Франклин» (12 апреля), «Темная материя» (8 мая), «Презумпция невиновности» (14 июня) и «Land of Women» (лето).
С продолжениями вернутся сериалы «Юджин Леви: Путешественник поневоле», «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру», «Женщина при деньгах», «Предсказание», «Акапулько» и «Не с первой попытки».
1 февраля Netflix опубликовал нарезку кадров из своих проектов, премьеры которых состоятся на протяжении этого года. В видео попали фрагменты из новых сезонов «Бриджертонов» и «Игры в кальмара».