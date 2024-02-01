«Игра в кальмара» и «Бриджертоны»: Netflix показал кадры из премьер 2024 года

24 января Netflix подтвердил, что второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2024 году. Производство продолжения южнокорейской драмы только должно начаться, но в ролике можно уже увидеть первые кадры. Режиссером и исполнительным продюсером второго сезона вновь выступит Хван Дон Хек.