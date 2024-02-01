«Игра в кальмара» и «Бриджертоны»: Netflix показал кадры из премьер 2024 года

Netflix опубликовал нарезку кадров из проектов, премьеры которых состоятся на протяжении этого года. В видео попали фрагменты из новых сезонов «Бриджертонов» и «Игры в кальмара».
Подписчики стриминга увидели анонсы продолжения «Мятежной Луны» Зака Снайдера, «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», «Дипломата», «Академии „Амбрелла“» и «Аватара».
24 января Netflix подтвердил, что второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2024 году. Производство продолжения южнокорейской драмы только должно начаться, но в ролике можно уже увидеть первые кадры. Режиссером и исполнительным продюсером второго сезона вновь выступит Хван Дон Хек.
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