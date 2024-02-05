Джейкоба Элорди обвинили в нападении на продюсера в Австралии. Подключилась полиция

Звезда «Эйфории» находилась в отеле Сиднея, с ним встретился продюсер местной радиопередачи под названием «Шоу Кайла и Джеки О» Джошуа Фокс. По словам потерпевшего, во время эфира он спросил Элорди, можно ли ему немного воды из той самой ванны из «Солтберна» для одного из ведущих. Тогда актер попросил прекратить съемку и удалить отснятый материал, а после этого ситуация обострилась.