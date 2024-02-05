Джейкоба Элорди обвинили в нападении на продюсера в Австралии. Подключилась полиция

Продюсер австралийской радиостанции обвинил актера Джейкоба Элорди в нападении. Потасовка между ними началась после просьбы с отсылкой на сцену из «Солтберна», передает The Daily Telegraph.
Звезда «Эйфории» находилась в отеле Сиднея, с ним встретился продюсер местной радиопередачи под названием «Шоу Кайла и Джеки О» Джошуа Фокс. По словам потерпевшего, во время эфира он спросил Элорди, можно ли ему немного воды из той самой ванны из «Солтберна» для одного из ведущих. Тогда актер попросил прекратить съемку и удалить отснятый материал, а после этого ситуация обострилась.
«А потом Джейкоб просто поворачивается и прижимает меня к стене, и его руки оказываются на моем горле», — рассказал Фокс. В качестве единственного доказательства случившегося он привел чувство дискомфорта.
После инцидента полиции сообщили, что 32-летний мужчина, предположительно, подвергся нападению со стороны 26-летнего мужчины. Первый не получил никаких травм, передали там.
В январе Элорди побывал на вечернем шоу Джимми Фэллона, где ему предложили понюхать свечу с запахом его спермы. Актер сравнил запах с чистящим средством.
В одной из сцен «Солтберна» персонаж Элорди мастурбирует в ванной. Его друг, которого играет Барри Кеоган, ждет, пока тот покинет комнату, заходит и выпивает утекающую в слив воду. Шокирующая сцена стала мемом, запустила волну обсуждений и мемов в тиктоке.