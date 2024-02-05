Вышел трейлер драмы «Arcadia» Йоргоса Зойса

Александр Голиков
Сегодня в 13:10
Фото: Beta Cinema/YouTube

Вышел первый трейлер драмы греческого режиссера и сценариста Йоргоса Зойса «Arcadia». Фильм покажут на Берлинском кинофестивале, который состоится с 15 по 25 февраля 2024-го.

В центре сюжета — невролог по имени Катерина, чей коллега Яннис обнаруживает жертву автомобильной аварии на морском курорте. Вместе им предстоит распутать зловещую историю вокруг полузаброшенного отеля на берегу моря.

Главные роли в картине исполнили Вангелис Мурикис («Король», «Кинжал», «Шевалье») и Ангелики Папулия, снимавшаяся в фильмах Йоргоса Лантимоса «Клык» и «Лобстер».

Среди предыдущих работ Зойса — ленты «Изнанка», «Вмешательство», «Третья степень», «Казус Белли» и «Восьмой континент».

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