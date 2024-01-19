В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте после жалобы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:58
Фото: Алексей Ермолаев

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте после жалоб от общественной организации. Шоу под названием «На бис!» должно было состояться 13 марта.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорится в сообщении министерства спорта и молодежной политики республики.

Как пишет РБК, в начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта. Ее участники отмечали, что Орбакайте имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины.

По мнению «Боевого братства», такие, как Орбакайте, «не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение».

В 2005 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, работающего в США.

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