В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте после жалобы

Как пишет РБК, в начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта. Ее участники отмечали, что Орбакайте имеет гражданство США, которые «сейчас выступают против России и развязывают конфликты», а также ездит в РФ «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на территории Украины.