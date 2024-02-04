В Екатеринбурге полиция пришла с проверкой на БДСМ-вечеринку

Как сообщали Ura.Ru очевидцы, полицейские пришли на вечеринку в клубе «Фабрика» спустя примерно полчаса после начала в ночь на 4 февраля и «устроили перепись населения». По словам одного из них, пространство было разделено на три части: в первой — чаепитие в азиатском стиле, во второй — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки».