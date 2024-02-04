В Екатеринбурге полиция пришла с проверкой на БДСМ-вечеринку

Полиция Екатеринбурга с сотрудниками других правоохранительных ведомств пришла с проверкой на БДСМ-вечеринку. Там провели «обычный, плановый, профилактический рейд», сообщили РБК в пресс-службе свердловского главка МВД.
Как сообщали Ura.Ru очевидцы, полицейские пришли на вечеринку в клубе «Фабрика» спустя примерно полчаса после начала в ночь на 4 февраля и «устроили перепись населения». По словам одного из них, пространство было разделено на три части: в первой — чаепитие в азиатском стиле, во второй — «для общих выступлений», в третьей — массажные столы и столы «для порки».
Представитель МВД Валерий Горелых заявил, что рейд был направлен на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе, проверку прошли 270 человек. Полиция обнаружила двух несовершеннолетних, против их родителей завели административные дела по статье о неисполнении обязанностей, еще трое отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы по статье о потреблении психотропных веществ.
В 2023 году в лесу подмосковного Орехово-Зуево полицейские задержали организатора БДСМ-фестиваля и разогнали 500 человек. На следующий день на этом же месте развернули слет активных пенсионеров.