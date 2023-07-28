Вчера подмосковные власти разогнали БДСМ-фестиваль в лесу. Сегодня там проходит слет пенсионеров

28 июля в лес около деревни Анциферово приехали полицейские (Mash уточняет, что вместе с ними были ФСБ и МЧС) после жалоб местных жителей на громкую музыку по ночам. Также недовольны фестом были участники движения «Сорок сороков», которые позиционируют себя как православные христиане, которые «стремятся защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности».