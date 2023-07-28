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Вчера подмосковные власти разогнали БДСМ-фестиваль в лесу. Сегодня там проходит слет пенсионеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:50

Накануне в лесу Орехово-Зуево полицейские задержали организатора БДСМ-фестиваля и разогнали 500 человек. 28 июля на этом же месте развернули слет активных пенсионеров, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, участники слета уже установили там палатки и разложили свои вещи. Судя по выложенному видео, пожилые люди в красных пилотках среди деревьев играют в волейбол, делают зарядку, плавают на сапбордах, стреляют из оружия и варят суп. Ролик сопровождается ремиксом «Комарово» из Atomic Heart.

28 июля в лес около деревни Анциферово приехали полицейские (Mash уточняет, что вместе с ними были ФСБ и МЧС) после жалоб местных жителей на громкую музыку по ночам. Также недовольны фестом были участники движения «Сорок сороков», которые позиционируют себя как православные христиане, которые «стремятся защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности».

«Выехали на место, проверили — организатор на месте, люди на месте. Предложили отказаться от проведения фестиваля и покинуть территорию. Организатор был задержан», — рассказали о произошедшем в местной администрации.

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Правительство московской областиФСБ
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