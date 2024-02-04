«Мужчины ведут бизнес»: создательница «Секса в большом городе» не получит денег от сделки с Netflix

Журналистка Кэндес Бушнелл, создавшая сборник статей «Секс в большом городе» о четырех женщинах из Манхэттена и их личной жизни, не получит гонорара от сделки с Netflix по показу шести сезонов одноименного сериала. Своим мнением насчет этого она поделилась в интервью с Times.
«Все эти отвечающие за все люди продолжают тасовать карты, чтобы заработать деньги, потому что каждый раз, когда они делают это, мошенничает. Бизнес мужчин — это схема Понци», — считает Бушнелл. Схемо Понци назван именем итальянца Чарльза Понци, который придумал этот вид финансовой пирамиды.
Журналистка отметила, что «доля женщин из 1% людей, заработавших свои собственные деньги, составляет около 3,5%, и это шокирует».
Первоначально канал HBO заплатил Бушнелл 100 тыс. долларов за права на экранизацию ее романа, который положил начало сериалу, выходившему с 1998 по 2004 год, и франшизе, которая сейчас стоит сотни миллионов долларов. Помимо сделки с Netflix, франшиза готовится к третьему сезону своего сиквела «И просто так».
После выхода «И просто так» Бушнелл раскритиковала продюсеров за то, каким путем повели персонажей. Бушнелл — это прототип главной героини Кэрри Брэдшоу. Писательницу спросили, ассоциирует ли она себя с персонажем в «И просто так», но она ответила: «Нисколько».