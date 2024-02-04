«Мужчины ведут бизнес»: создательница «Секса в большом городе» не получит денег от сделки с Netflix

«Все эти отвечающие за все люди продолжают тасовать карты, чтобы заработать деньги, потому что каждый раз, когда они делают это, мошенничает. Бизнес мужчин — это схема Понци», — считает Бушнелл. Схемо Понци назван именем итальянца Чарльза Понци, который придумал этот вид финансовой пирамиды.