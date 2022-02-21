«Я поражена многими решениями»: «И просто так» не понравился автору книги, по которой сняли оригинал

Журналистка и писательница Кэндес Бушнелл, чья книга легла в основу сериала «Секс в большом городе», поделилась мнением о продолжении шоу «И просто так». В интервью для The New Yorker она раскритиковала то, каким путем повели продюсеры персонажей.

Бушнелл спросили, ощущает ли она себя так же, как герои продолжения, которые не понимают современных тенденций и чувствуют себя «выпавшими» из мира. Она ответила отрицательно и добавила несколько слов об «И просто так».

«Я действительно поражена многими решениями, принятыми в перезагрузке. Знаете, это телевизионный продукт, созданный Майклом Патриком Кингом и Сарой Джессикой Паркер, которые в прошлом много работали с HBO. HBO решил вернуть эту франшизу в свои руки по разным причинам, и вот что они придумали», — сказала она.

Бушнелл — это прототип главной героини Кэрри Брэдшоу. Писательницу спросили, ассоциирует ли она себя с персонажем в «И просто так», но она ответила: «Нисколько».

«Я имею в виду, что Кэрри Брэдшоу оказалась причудливой женщиной, вышедшей замуж за очень богатого парня. И это не моя история и не история моих друзей. Но у телевидения своя логика», — добавила она.