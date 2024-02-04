Роберт Дауни-младший мог сыграть Пугала в «Бэтмене» Кристофера Нолана

Дауни-младший встречался с Ноланом ради картины. Актер вспомнил, что режиссер был вежлив, но «не было похоже, что он склоняется к его пробе на роль». И он оказался прав, ведь роль по итогу досталась Киллиану Мерфи, с которым они сыграли вместе уже в «Оппенгеймере».