Роберт Дауни-младший мог сыграть Пугала в «Бэтмене» Кристофера Нолана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59
Фото: Justin Brown/Flickr

Роберт Дауни-младший мог сыграть злодея Пугала в «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, но получил отказ. Об этом актер рассказал во время дискуссии в Американской синематеке, отрывок с его речью появился в соцсетях.

Дауни-младший встречался с Ноланом ради картины. Актер вспомнил, что режиссер был вежлив, но «не было похоже, что он склоняется к его пробе на роль». И он оказался прав, ведь роль по итогу досталась Киллиану Мерфи, с которым они сыграли вместе уже в «Оппенгеймере».

Мерфи появился в роли злодея в трех следующих фильмах Нолана про Бэтмена — «Темном рыцаре» и «Возрождении легенды». А Дауни-младший попал в другой супергеройский фильм — «Железный человек» от Marvel, который положил начало культовой франшизе.

За роль Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере» Дауни-младший претендует на оскаровскую награду «Лучший актер второго плана». Нолан и Мерфи также попали в список номинантов на престижную премию.

Недавно Дауни-младший сказал, что некоторые из фильмов киновселенной Marvel стали его лучшими актерскими работами. В то же время его огорчает, что многие не заметят этого из‑за жанра супергеройского экшна.

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