Алана Хаим из «Лакричной пиццы» снова поработает с Полом Томасом Андерсоном

Пол Томас Андерсон пригласил в свой новый фильм участницу поп-трио Haim Алану Хаим, с которой уже работал над лентой «Лакричная пицца» и несколькими ее клипами. Режиссер собрал актерский состав, в него также вошли Тейяна Тейлор, Вуд Харрис и Шейна МакХейл.
Как пишет The Hollywood Reporter, Андерсон написал сценарий и будет продюсировать фильм вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером, которые оба работали над «Лакричной пиццей». Официально сюжет фильма пока не раскрывался.
Ранее инсайдер сообщил, что в актерский состав нового фильма вошли Леонардо Ди Каприо и начинающая актриса Чейз Инфинити, которые сыграют главные роли — безумного отца и его дочь. Съемки уже идут, в сети появлялись фотографии с актером в образе.
Андерсон экранизирует постмодернистский роман Томаса Пинчона «Вайнленд» о группе прошлых хиппи в Северной Калифорнии 1984 года, которая борется с последствиями своей жизни в шестидесятые годы, все еще практикуя те политические и сексуальные практики. В своей адаптации режиссер перенес место действия постмодернистского романа в современность, хотя сюжет первоисточника разворачивается в конце прошлого века.