Алана Хаим из «Лакричной пиццы» снова поработает с Полом Томасом Андерсоном

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:55
Кадр из фильма «Лакричная пицца»

Пол Томас Андерсон пригласил в свой новый фильм участницу поп-трио Haim Алану Хаим, с которой уже работал над лентой «Лакричная пицца» и несколькими ее клипами. Режиссер собрал актерский состав, в него также вошли Тейяна Тейлор, Вуд Харрис и Шейна МакХейл.

Как пишет The Hollywood Reporter, Андерсон написал сценарий и будет продюсировать фильм вместе с Сарой Мерфи и Адамом Сомнером, которые оба работали над «Лакричной пиццей». Официально сюжет фильма пока не раскрывался.

Ранее инсайдер сообщил, что в актерский состав нового фильма вошли Леонардо Ди Каприо и начинающая актриса Чейз Инфинити, которые сыграют главные роли — безумного отца и его дочь. Съемки уже идут, в сети появлялись фотографии с актером в образе.

Андерсон экранизирует постмодернистский роман Томаса Пинчона «Вайнленд» о группе прошлых хиппи в Северной Калифорнии 1984 года, которая борется с последствиями своей жизни в шестидесятые годы, все еще практикуя те политические и сексуальные практики. В своей адаптации режиссер перенес место действия постмодернистского романа в современность, хотя сюжет первоисточника разворачивается в конце прошлого века.

Подробности по теме
Мокрые места: «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона как гимн юной легкости
Подробности по теме
5 фильмов, вдохновивших «Лакричную пиццу» Пола Томаса Андерсона
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+