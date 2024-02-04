Алана Хаим из «Лакричной пиццы» снова поработает с Полом Томасом Андерсоном

Андерсон экранизирует постмодернистский роман Томаса Пинчона «Вайнленд» о группе прошлых хиппи в Северной Калифорнии 1984 года, которая борется с последствиями своей жизни в шестидесятые годы, все еще практикуя те политические и сексуальные практики. В своей адаптации режиссер перенес место действия постмодернистского романа в современность, хотя сюжет первоисточника разворачивается в конце прошлого века.