Инсайдер: Леонардо ДиКаприо снимается в «Вайнленде» Пола Томаса Андерсона

Следующий фильм Пола Томаса Андерсона будет адаптацией романа Томаса Пинчона «Вайнленд». Одну из главных ролей сыграет Леонардо Ди Каприо, сообщает портал World of Reel со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.
Слухи, что Ди Каприо работает с Андерсоном, сходили с марта 2023 года. Еще одну главную роль сыграет начинающая актриса Чейз Инфинити. Режиссер в своей экранизации перенес место действия постмодернистского романа в современность, хотя сюжет первоисточника разворачивается в конце прошлого века.
В книге рассказывается, как группа прошлых хиппи в Северной Калифорнии 1984 года борется с последствиями своей жизни в шестидесятые годы, все еще практикуя те политические и сексуальные практики. Ди Каприо сыграет безумного персонажа по имени Зорг, а Инфинити — его дочь.
World of Reel считает, что информация правдива, учитывая кадры со съемок. Место съемок, по данным издания, происходит там же, где разворачиваются события в романе. Фильм станет «самым коммерческим проектом» в карьере режиссера.
В июне 2023 года IndieWire сообщал, что в новом фильме Андерсона могут сняться Хоакин Феникс, Вигго Мортенсен и Реджина Холл. Картина, по данным издания, создается для Warner Bros., а ее съемки должны были стартовать в июле, но из‑за забастовки сценаристов их перенесли. Уже тогда предполагалось, что это будет экранизация «Вайнленда».