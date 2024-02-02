Инсайдер: Леонардо ДиКаприо снимается в «Вайнленде» Пола Томаса Андерсона

В июне 2023 года IndieWire сообщал, что в новом фильме Андерсона могут сняться Хоакин Феникс, Вигго Мортенсен и Реджина Холл. Картина, по данным издания, создается для Warner Bros., а ее съемки должны были стартовать в июле, но из‑за забастовки сценаристов их перенесли. Уже тогда предполагалось, что это будет экранизация «Вайнленда».