«Против меня развязана целенаправленная кампания»: Милош Бикович покинул съемки «Белого лотоса»

Актер Милош Бикович не появится в новом сезоне «Белого лотоса» от HBO. В заявлении Deadline он сообщил, что покидает проект.
По информации издания, актер должен был сыграть роль второго плана, русского преподавателя йоги Валентина, флиртующего с гостями и дающего им советы по улучшению жизни. Биковича заменят другим актером, съемки вскоре стартуют на Самуи, Пхукете в и Бангкоке.
Неделю назад телеканал HBO раскритиковало министерство иностранных дел Украины. Ведомство обвинило актера в поддержке геноцида и нарушения международного права.
Представители страны обратили внимание на то, что Бикович получал медаль Пушкина из рук Владимира Путина, а позже и приобрел российское гражданство его указом. Кроме того, актер несколько раз посещал Крым без ведома украинских властей, в том числе, участвовал там в съемках. После этого ему был запрещен въезд в Украину.
Deadline отмечает, что Бикович также сотрудничал с Никитой Михалковым во время съемок в «Солнечном ударе», а после начала специальной военной операции на территории Украины сделал пост с призывом к миру, но не осудил её.
В заявлении Deadline Бикович называет обвинения целенаправленной кампанией, которая может привести к «триумфу абсурда и поражению искусства».
Сербский артист отметил, что вырос в разрушенной войной стране, а число активных военных конфликтов в мире лишь увеличивается, и ни один не похож на другой. «Каждый из них душераздирающий. Я желаю, чтобы все они прекратились и восторжествовали принципы любви», — подчеркивает он.
«Сегодня против меня развязана целенаправленная кампания, которая, судя по всему, является внешним маневром, способным повлиять на принятые решения, создать тревожный прецедент и бросить тень на суть художественной свободы. Результатом этого нарратива станет триумф абсурда и поражение искусства», — уверен Бикович.
Участие в проекте HBO стало для актера большой честью и благодарит коллег. «Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не стану поддаваться никаким уговорам, которые ставят под угрозу мои принципы», — пишет он.
«Несмотря ни на что, я твердо верю, что искусство может исцелять. Я верю, что оно может помочь человечеству объединиться. Мои убеждения и моя преданность искусству останутся неизменными», — заканчивается заявление.