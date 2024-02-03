«Против меня развязана целенаправленная кампания»: Милош Бикович покинул съемки «Белого лотоса»

Представители страны обратили внимание на то, что Бикович получал медаль Пушкина из рук Владимира Путина, а позже и приобрел российское гражданство его указом. Кроме того, актер несколько раз посещал Крым без ведома украинских властей, в том числе, участвовал там в съемках. После этого ему был запрещен въезд в Украину.