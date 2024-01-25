МИД Украины раскритиковал HBO за участие Милоша Биковича в новом сезоне «Белого лотоса»

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало в своих соцсетях телеканал HBO за выбор сербского актера Милоша Биковича («Холоп») на одну из ролей в новом сезоне «Белого лотоса».
«Это нормально, что вы работаете с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?» — говорится в посте.
О том, что Бикович снимется в третьем сезоне сериала, стало известно 12 января. Кого он сыграет, точно неизвестно, но Deadline предполагает, что актер исполнит роль русскоговорящего велнес-гуру в отеле.
В 2018 году Владимир Путин наградил Биковича медалью Пушкина за развитие русской культуры. А в 2021 году актер получил российское гражданство.
Съемки продолжения «Белого лотоса» начнутся в следующем месяце в Таиланде. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что он будет следовать за новой группой гостей на курорте «Белый лотос».
Премьера сериала состоялась в 2021 году на HBO. Проект сразу же стал хитом канала. Первый сезон, действие которого разворачивается на Гавайях, получил 20 номинаций на премию «Эмми» и 10 побед.
Второй сезон получил 23 номинации на «Эмми», в том числе за лучший драматический сериал. В этом году церемония вручения премии прошла 15 января.