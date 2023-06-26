IndieWire: Пол Томас Андерсон снимет для Warner Bros. картину с Хоакином Фениксом

В следующем фильме Пола Томаса Андерсона могут сняться Хоакин Феникс, Вигго Мортенсен и Реджина Холл, сообщает IndieWire со ссылкой на анонимных инсайдеров.
Картина, по данным издания, создается для Warner Bros., а ее съемки должны были стартовать в июле, но из‑за забастовки сценаристов дату перенесли.
Подробности о ленте, ее названии и сюжете официально не раскрывались. Некоторые предполагают, что это может быть очередная адаптация «Вайнленда» Томаса Пинчона — романа о трех ветеранах вьетнамской войны.
По информации собеседников IndieWire, гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав лично позвонил Полу Томасу Андерсону, поскольку заинтересован в сотрудничестве с известными режиссерами. Также он пообщался с Мартином Скорсезе и Стивеном Спилбергом, но о результатах этих переговоров ничего неизвестно.
Заслав возглавил Warner Bros. в апреле 2022 года во время слияния компании с Discovery. Его предшественника Джейсона Килара упрекали, что он не смог договориться с Кристофером Ноланом по поводу съемок «Оппенгеймера». Заслав не хочет совершать подобных ошибок, поэтому намерен плотнее сотрудничать с крупными кинематографистами.
В мае Warner Bros. Discovery отчиталась об убытках в размере 1,81 млрд долларов по итогам первого квартала 2023 года. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 года прибыль составила 456 млн долларов.
«Прошло больше года, с тех пор как Warner Bros. Discovery завершила слияние, и похоже, что генеральный директор Дэвид Заслав все еще выясняет, как лучше всего развивать эту объединенную компанию. Учитывая ежегодное падение выручки во всех бизнес-сегментах и переход к общему чистому убытку медиакорпораций, становится ясно, что предстоит еще много работы, чтобы поставить компанию на прочный фундамент», — отмечал аналитик Third Bridge Джейми Ламли.