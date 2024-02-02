Генри Кэвилл почти получил роль Джеймса Бонда в начале нулевых, но его сочли слишком молодым

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:57
Фото: SiriusXM/YouTube

Режиссер «Аргайла» Мэттью Вон рассказал, что на роль Джеймса Бонда вместо Дэниела Крейга чуть было не взяли Генри Кэвилла. Об этом он в присутствии актера рассказал в недавнем интервью SiriusXM.

Вон встретился с Крейгом в городе Пайнвуде, где тот рассказал об участии «одного молодого парня» Кэвилла в прослушиваниях на роль британского агента. «До финала дошли двое, <…> и я знаю, что режиссер [Мартин Кэмпбелл] предпочел тебя [Кэвилла]. Но [продюсер] Барбара [Брокколи] предпочла Крейга. Итак, чтобы ты знал, они решили, что ты слишком молод», — поделился постановщик.

Кэвилл, которого до сих пор видят новым исполнителем роли Бонда, отметил, что Крейг «проделал потрясающую работу» со своей версией культового персонажа, которая началась с «Казино „Рояль“» 2006 года. Актер, который играет учтивого шпиона в «Аргайле», не слишком похожего на Джеймса Бонда, также сказал, что фильм не повредит его шансам сыграть агента в будущем.

В интервью журналу Men’s Health в 2019 году Кэвилл поделился историей своего неудачного прослушивания для «Казино „Рояль“». Он признал, что, вероятно, он мог бы подготовиться лучше.

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