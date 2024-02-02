Генри Кэвилл почти получил роль Джеймса Бонда в начале нулевых, но его сочли слишком молодым

Кэвилл, которого до сих пор видят новым исполнителем роли Бонда, отметил, что Крейг «проделал потрясающую работу» со своей версией культового персонажа, которая началась с «Казино „Рояль“» 2006 года. Актер, который играет учтивого шпиона в «Аргайле», не слишком похожего на Джеймса Бонда, также сказал, что фильм не повредит его шансам сыграть агента в будущем.