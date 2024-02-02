В России пройдет первая олимпиада для школьников по промышленному программированию

Победители и призеры олимпиады получат возможность на льготных условиях поступить в Центральный университет и ВШЭ, а также возможность попасть на стажировку в «Тинькофф» по упрощенному отбору. «В „Тинькофф“ работает много совсем молодых специалистов, для кого компания является первым местом работы. Именно поэтому для нас образование — это вклад прежде всего в кадровый потенциал», — заявили в компании.