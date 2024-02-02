В России пройдет первая олимпиада для школьников по промышленному программированию

Центральный университет, ВШЭ и «Тинькофф» проведут первую всероссийскую школьную олимпиаду по промышленному программированию (PROD), основанную на реальных задачах ИТ-сектора. Ранее подобные состязания проводились только для студентов, сообщает РИА «Новости».
В олимпиаде смогут принять участие обучающиеся в 9–11-х классах: им предстоит решить теоретические задачи по программированию и поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний. Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходят онлайн, а финал — в Подмосковье. Зарегистрироваться для участия можно до 14 февраля включительно.
Перед олимпиадой школьников познакомят с общими знаниями о промышленном программировании и расскажут о выбранных ранее видах разработки, а также проведут мастер-классы от ведущих экспертов. На первом этапе участников ждет тест на знание компьютерных наук, на втором предстоит выбрать один из трех треков — вид разработки, на основе которого школьник будет проходить заключительный этап, заключительный этап состоит из двух туров.
Победители и призеры олимпиады получат возможность на льготных условиях поступить в Центральный университет и ВШЭ, а также возможность попасть на стажировку в «Тинькофф» по упрощенному отбору. «В „Тинькофф“ работает много совсем молодых специалистов, для кого компания является первым местом работы. Именно поэтому для нас образование — это вклад прежде всего в кадровый потенциал», — заявили в компании.
В сентябре 2023 года четыре российских школьника заработали золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, обойдя команды из 90 стран. Они решили и запрограммировали три алгоритмические задачи.