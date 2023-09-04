Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Четыре российских школьника заработали золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, обойдя команды из 90 стран. Об этом говорится на сайте МФТИ.
Олимпиада проходила с 28 августа по 4 сентября и включала в себя два тура по пять часов. За это время необходимо было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.
В состав сборной вошли Гимран Абдуллин (лицей-интернат № 2, Казань), Иван Пискарев (школа № 2086, Москва), Валерий Родионов (Лицей имени Н.И.Лобачевского КФУ, Казань), Антон Степанов (лицей «Вторая школа» имени В.Ф.Овчинникова», Москва).
Команду возглавили доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич и директор Высшей школы программной инженерии Алексей Малеев.
«Борьба была очень напряженной, российские школьники показали высокие результаты и продемонстрировали волю к победе. По итогам первого дня самый младший из них, Гимран из Татарстана, был в «серебряной» зоне, он так разозлился в хорошем смысле этого слова, что смог за второй день догнать и в последние минуты олимпиады попал в «золотую» зону», — отметил Алексей Малеев.
По его словам, подростки повторили высокий результат 2019 года, когда четверо школьников заняли первое место, опередив 87 стран. Тогда олимпиада проходила в Баку.