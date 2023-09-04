Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

«Борьба была очень напряженной, российские школьники показали высокие результаты и продемонстрировали волю к победе. По итогам первого дня самый младший из них, Гимран из Татарстана, был в «серебряной» зоне, он так разозлился в хорошем смысле этого слова, что смог за второй день догнать и в последние минуты олимпиады попал в «золотую» зону», — отметил Алексей Малеев.