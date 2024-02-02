Брайан Крэнстон предложил актерам «Офиса» сделать фильм по мотивам шоу

Исполнительница роли Пэм Бизли Фишер ответила, что готова была бы принять участие в проекте только при условии, что им займется Грег Дэниелс — создатель сериала. «Ему бы я могла доверять. Если он написал бы сценарий и был бы главным, я бы сказала да», — прокомментировала она. Кинси, сыгравшая в «Офисе» Анджелу Мартин, добавила, что снялась бы в таком фильме ради своих детей. «Для них это был бы праздник», — заявила актриса.