Брайан Крэнстон предложил актерам «Офиса» сделать фильм по мотивам шоу

Во время своего появления на подкасте «Office Ladies», который ведут актрисы сериала «Офис» Дженна Фишер и Анджела Кинси, звезда «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон обсудил с ними возможность появления фильма по мотивам культового шоу.
«Представьте, что это не перезапуск сериала, а фильм. Что‑то, что покажет нам, где теперь все эти люди. Все наши любимые персонажи. Нам же всем было интересно, что с ними стало», — сказал актер.
Исполнительница роли Пэм Бизли Фишер ответила, что готова была бы принять участие в проекте только при условии, что им займется Грег Дэниелс — создатель сериала. «Ему бы я могла доверять. Если он написал бы сценарий и был бы главным, я бы сказала да», — прокомментировала она. Кинси, сыгравшая в «Офисе» Анджелу Мартин, добавила, что снялась бы в таком фильме ради своих детей. «Для них это был бы праздник», — заявила актриса.
Сам Крэнстон, выступивший режиссером одной из серий 9-го сезона «Офиса», добавил, что не хотел бы занимать много экранного времени в потенциальном проекте. «Я бы сыграл эпизодическую роль. Просто какого‑то чувака. Я бы сыграл регулировщика дороги или кого‑то типа того», — добавил артист.
Вопреки предложению Крэнстона, легендарный сериал, скорее всего, получит перезагрузку. В январе 2024-го стало известно, что Дэниелс ищет сценаристов для создания нового проекта. Предположительно, действие эпизодов будет происходить в другом офисе и с новыми персонажами, но в той же вселенной. Даты кастинга и съемок еще не назначены, сценарий не написан.
Американская адаптация одноименного британского шоу выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Карелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».