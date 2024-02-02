Съемки спин-оффа «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» стартуют в марте

Шоу расскажет о персонаже Теда Блэка, бывшего федерального прокурора из Нью-Йорка, который стал юридическим представителем самых влиятельных клиентов Лос-Анджелеса. «Его фирма на грани провала. Чтобы спасти свое дело, ему придется принять на себя роль, которую он презирал всю свою карьеру. Вокруг него — эксцентричные персонажи, которым далеко не всегда можно доверять. События настоящего пересекаются с прошлым, которое все больше и больше рассказывает нам о том, почему Теду пришлось оставить свою прежнюю жизнь позади», — сказано в описании проекта.