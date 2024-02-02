Съемки спин-оффа «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» стартуют в марте

Спин-офф популярного сериала «Форс-мажоры» с подзаголовком «Лос Анджелес» удостоился пилотной серии на NBCUniversal. Съемки должны начаться в конце марта 2024-го в Ванкувере, передает Variety.
Шоу расскажет о персонаже Теда Блэка, бывшего федерального прокурора из Нью-Йорка, который стал юридическим представителем самых влиятельных клиентов Лос-Анджелеса. «Его фирма на грани провала. Чтобы спасти свое дело, ему придется принять на себя роль, которую он презирал всю свою карьеру. Вокруг него — эксцентричные персонажи, которым далеко не всегда можно доверять. События настоящего пересекаются с прошлым, которое все больше и больше рассказывает нам о том, почему Теду пришлось оставить свою прежнюю жизнь позади», — сказано в описании проекта.
О создании спин-оффа юридической драмы стало известно в октябре 2023-го. Режиссером и продюсером нового шоу вновь станет Аарон Корш, работавший и над оригиналом.
Еще один проект, основанный на вселенной сериала, — «Пирсон» — вышел в 2019 году. Он был посвящен героине Джессики Пирсон, потерявшей лицензию на юридическую деятельность, и включал один сезон из десяти эпизодов. «Форс-мажоры» выходили с 2011 по 2019 год и недавно вновь получили популярность с появлением восьми сезонов шоу на Netflix.