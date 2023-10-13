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Создатель «Форс-мажоров» снимет новый сериал по мотивам франшизы

Виктория Шанина
Сегодня в 19:54

Автор драматического сериала «Форс-мажоры» Аарон Корш запланировал новое шоу по вселенной франшизы. Об этом пишет Deadline.

Это будет не продолжение, не перезагрузка и даже не спин-офф. Действие ленты будет проходить в новом месте и с новыми персонажами, но в духе оригинала.

Инсайдеры Deadline отмечают, что основной локацией сериала станет Лос-Анджелес. Студия NBCUniversal, которая будет помогать Коршу с разработкой, отказалась от комментариев на тему сюжета.

Оригинальный сериал «Форс-мажоры» дебютировал в 2011 году, а финальный, девятый сезон вышел в сентябре 2019-го. Действие драмы происходит в вымышленной юридической фирме в Нью-Йорке.

В 2019 году вышел спин-офф ленты «Пирсон», посвященный потерявшей лицензию на юридическую деятельность Джессике Пирсон. У сериала всего один сезон из десяти эпизодов.

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Аарон Корш
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