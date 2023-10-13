Создатель «Форс-мажоров» снимет новый сериал по мотивам франшизы

Автор драматического сериала «Форс-мажоры» Аарон Корш запланировал новое шоу по вселенной франшизы. Об этом пишет Deadline.
Это будет не продолжение, не перезагрузка и даже не спин-офф. Действие ленты будет проходить в новом месте и с новыми персонажами, но в духе оригинала.
Инсайдеры Deadline отмечают, что основной локацией сериала станет Лос-Анджелес. Студия NBCUniversal, которая будет помогать Коршу с разработкой, отказалась от комментариев на тему сюжета.
Оригинальный сериал «Форс-мажоры» дебютировал в 2011 году, а финальный, девятый сезон вышел в сентябре 2019-го. Действие драмы происходит в вымышленной юридической фирме в Нью-Йорке.
В 2019 году вышел спин-офф ленты «Пирсон», посвященный потерявшей лицензию на юридическую деятельность Джессике Пирсон. У сериала всего один сезон из десяти эпизодов.