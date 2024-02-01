Американская актриса Эми Адамс намерена сыграть в фильме Тайки Вайтити «Клара и Солнце» по роману Кадзуо Исигуро. Об этом сообщил Deadline.
Адамс ведет переговоры об участии в проекте, к которому уже присоединилась звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Адамс планирует исполнить роль матери, которая приобретает искусственного друга по имени Клара для своей дочери.
Клару в фильме сыграет Ортега. По сюжету Клару разработали, чтобы помогать людям справляться с одиночеством. Роботу предстоит исследовать природу и силу человеческой любви и попытаться помочь своей новой владелице — девочке по имени Джози, страдающей от неизвестного заболевания.
Съемки проекта начнутся уже в ближайшие недели. Среди продюсеров картины будут сам Кадзуо Исигуро, а также Вайтити, Дэвид Хейман и Гаррет Бэш. Ранее сообщалось, что первый вариант сценария написала Дави Уоллер («Безумцы»).
Роман «Клара и Солнце» был опубликован в 2021 году. Он вошел в топ лучших книг года по версии The Washington Post и The Times, а также был включен в лонг-лист Букеровской премии.