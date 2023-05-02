Тайка Вайтити может снять адаптацию романа «Клара и Солнце» Кадзуо Исигуро

Роман «Клара и Солнце» рассказывает о девушке-роботе Кларе, которая была создана для того, чтобы подросткам не было одиноко. Клара попадает в семью неизлечимо больной девочки Джози, задача робота — стать лучшей подругой героини и помочь ей пройти путь взросления.