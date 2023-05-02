Тайка Вайтити может снять адаптацию романа «Клара и Солнце» Кадзуо Исигуро

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») ведет переговоры о съемках фильма «Клара и Солнце» по одноименному роману-антиутопии британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Если сделка состоится, Вайтити выступит в роли режиссера. Заказчик — кинокомпания 3000 Pictures, принадлежащая студии Sony.
Адаптация фантастического романа пока находится на ранней стадии разработки. Первый черновик сценария уже написала Дави Уоллер («Отчаянные домохозяйки», «Безумцы»).
Исполнительным продюсером станет автор оригинального романа Кадзуо Исигуро. Еще одним продюсером выступит основатель Heyday Films Дэвид Хейман («Однажды в… Голливуде», серия фильмов о «Гарри Поттере»).
Роман «Клара и Солнце» рассказывает о девушке-роботе Кларе, которая была создана для того, чтобы подросткам не было одиноко. Клара попадает в семью неизлечимо больной девочки Джози, задача робота — стать лучшей подругой героини и помочь ей пройти путь взросления.