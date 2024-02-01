Летающий свиносокол в тизере-трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:19
Фото: Start/YouTube

Start показал тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» — приквела «Последнего богатыря». Его премьера состоится 1 января 2025 года.

Сюжет рассказывает об удалом богатыре Белогорья. Он считается самым сильным, ловким и красивым, а все остальные на него равняются. Из‑за этого Финист горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов.

Однако ему необходимо быть лучшим, чтобы все продолжали им восхищаться. Тогда богатырь решает отправиться в тяжелое путешествие в восточные земли.

Финиста сыграет Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги исполнит Юлия Пересильд.

Еще в актерский состав вошли Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Янданэ и другие.

Кресло режиссера занял Дмитрий Дьяченко, известный по таким лентам, как «Чебурашка», «День радио», «О чем говорят мужчины». Он также был постановщиком всех фильмов франшизы «Последний богатырь».

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