Летающий свиносокол в тизере-трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»

Start показал тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» — приквела «Последнего богатыря». Его премьера состоится 1 января 2025 года.
Сюжет рассказывает об удалом богатыре Белогорья. Он считается самым сильным, ловким и красивым, а все остальные на него равняются. Из‑за этого Финист горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов.
Однако ему необходимо быть лучшим, чтобы все продолжали им восхищаться. Тогда богатырь решает отправиться в тяжелое путешествие в восточные земли.
Финиста сыграет Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги исполнит Юлия Пересильд.
Еще в актерский состав вошли Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Кристина Вайнас, Федор Гамалея, Софья Зайка, Артем Гайдуков, Нариман Утакаев, Иван Батарев, Сергей Марухин, Янданэ и другие.
Кресло режиссера занял Дмитрий Дьяченко, известный по таким лентам, как «Чебурашка», «День радио», «О чем говорят мужчины». Он также был постановщиком всех фильмов франшизы «Последний богатырь».