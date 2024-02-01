Вышел трейлер финального сезона «Хорошего доктора»

Премьера медицинской драмы состоялась в 2017 года. Она рассказывает о Шоне Мерфи — молодом хирурге с аутизмом и синдромом саванта. Сначала он работал в небольшом городке, но затем перешел в престижное хирургическое отделение больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе.