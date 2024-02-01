Вышел трейлер финального сезона «Хорошего доктора»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53
Фото: ABC Signature

ABC опубликовала трейлер заключительного седьмого сезона сериала «Хороший доктор». Его премьера состоится 20 февраля.

Ролик продолжает некоторые сюжетные линии, включая рождение сына Шона и Леи. На первых кадрах кажется, что Шон готовится к сложной операции, хотя на самом деле просто меняет подгузник своему сыну.

Премьера медицинской драмы состоялась в 2017 года. Она рассказывает о Шоне Мерфи — молодом хирурге с аутизмом и синдромом саванта. Сначала он работал в небольшом городке, но затем перешел в престижное хирургическое отделение больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе.

Главные роли в шоу исполняют Фредди Хаймор, Антония Томас, Николас Гонсалес, Чуку Моду, Бо Гарретт, Хилл Харпер, Ричард Шифф и Тэмлин Томита. В качестве режиссера выступил Дэвид Шор — создатель «Доктора Хауса» и «Полиции Нью-Йорка».

В 2022 году ABC анонсировал спин-офф сериала «Хороший доктор» под названием «Хороший юрист». Над новым проектом будут работать шоураннеры оригинала Дэвид Шор и Лиз Фридман. В центре истории окажется женский персонаж — Джони.

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