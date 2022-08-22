Телеканал ABC выпустит спин-офф сериала «Хороший доктор». Он будет называться «Хороший юрист» («The Good Lawyer»). Об этом сообщил Deadline.

Над новым проектом будут работать шоураннеры «Хорошего доктора» Дэвид Шор и Лиз Фридман. Разработкой сериала займутся Sony Pictures TV, студия Shore Z Prods и ABC Signature.

В центре истории окажется женский персонаж — Джони. По информации издания, она впервые появится в предстоящем шестом сезоне «Хорошего доктора». Также в одном из эпизодов нового сезона покажут еще одну героиню «Хорошего юриста» — Джанет.

Актрисы для этих персонажей, как утверждает издание, пока не выбраны. Кастинг проводится в нынешнее время.

По сюжету Джони — молодая энергичная, самоуверенная и немного тревожная женщина-адвокат, которая борется с обсессивно-компульсивным расстройством. Она станет юристом доктора Шона Мерфи — главного героя «Хорошего доктора».

Джанет же — партнер адвокатской фирмы, опытный юрист, который представляла интересы доктора Глассмана в течение 30 лет. Она также войдет в команду адвокатов, которым предстоит защищать Мерфи.