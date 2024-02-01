Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали по делу о сбыте наркотиков

Избрание такой меры пресечения в суде объяснили тем, что мужчина нигде не работает, не имеет постоянного дохода, а значит может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия. Кроме того, Амфетаминов отказался от дачи показаний.