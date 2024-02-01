Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали по делу о сбыте наркотиков

Воронежец по фамилии Амфетаминов стал фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом говорится на сайте Советского районного суда Воронежа.
По данным следствия, Амфетаминов в составе преступной группы распространил через «закладки» не менее пяти свертков с мефедроном. Общая масса свертков — 4,22 грамма. Но продать наркотики сообщники не успели, поскольку были задержаны полицией.
Амфетаминову грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Его отправили под арест.
Избрание такой меры пресечения в суде объяснили тем, что мужчина нигде не работает, не имеет постоянного дохода, а значит может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от следствия. Кроме того, Амфетаминов отказался от дачи показаний.
Недавно за хранение амфетамина и крэк-кокаина задержали звезду «Острых козырьков» Пола Андерсона. Его адвокат заявила, что актер употребил наркотики, чтобы вжиться в персонажа из сериала и порадовать поклонников. Андерсона приговорили к штрафу в 1345 фунтов (около 153 тыс. рублей по текущему курсу).