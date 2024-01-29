Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Адвокат актера пыталась доказать, что он употребил наркотики, так как хотел порадовать поклонников. «Вы можете знать подзащитного по его экспрессивной роли в недавнем ТВ-шоу. Его часто узнают на улицах, и он всегда старается порадовать своих фанатов, превращаясь в своего персонажа из сериала», — заявила она.