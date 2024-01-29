Пола Андерсона из «Острых козырьков» оштрафовали за хранение наркотиков

Актера Пола Андерсона, сыгравшего Артура Шелби в сериале «Острые козырьки», оштрафовали на 1345 фунтов стерлингов за хранение крэк-кокаина и амфетамина. Об этом сообщил The Guardian.
Артиста задержали с наркотиками в пабе рядом с его домом в конце декабря 2023 года, после того как посетители заведения почувствовали характерный запах крэка в туалете. Полиция обнаружила Андерсона вместе с его другом и 17-месячным ребенком.
Адвокат актера пыталась доказать, что он употребил наркотики, так как хотел порадовать поклонников. «Вы можете знать подзащитного по его экспрессивной роли в недавнем ТВ-шоу. Его часто узнают на улицах, и он всегда старается порадовать своих фанатов, превращаясь в своего персонажа из сериала», — заявила она.
Однако адвокат признала, что Андерсону стоило бы сделать другой выбор в этот вечер. «Он оказался в неудачном положении и должен был найти в себе силы сказать нет», — подчеркнула она.
В драматическом сериале Би-би-си «Острые козырьки» Пол Андерсон исполнил роль Артура Шелби — брата персонажа Киллиана Мерфи. Финальный сезон шоу о криминальной банде из Бирмингема вышел в 2022 году.