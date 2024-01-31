Гленн Клоуз заявила, что Робин Уильямс «был бы по-прежнему жив», если бы не гибель Кристофера Рива

Американская актриса Гленн Клоуз, известная по фильмам «Опасные связи» и «101 далматинец», заявила, что ее коллега Робин Уильямс («Общество мертвых поэтов», «Джуманджи») «был бы по-прежнему жив», если бы не потерял друга. Об этом он сказала в документальном фильме «Супермен: история Кристофера Рива», написал NME.
По мнению Клоуз, смерть Рива в 2004 году сильно повлияла на Уильямса. Актеры дружили на протяжение долгих лет. Они сблизились еще до трагического инцидента, в результате которого Рив оказался парализован и прикован с инвалидному креслу.
Ранее Клоуз уже отмечала, что дружба Уильямса и Рива после трагедии «не только сохранилась, но и стала живительной силой, поддерживающей их обоих». Актриса добавила: «Я всегда чувствовала, если бы Крис был рядом, Робин был бы еще жив».
«Они жили такой быстрой и сумасшедшей жизнью, которую наш бизнес может предложить вам, если вы становитесь невероятно знаменитым феноменом практически за одну ночь», — вспоминала Клоуз.
Фильм «Супермен: история Кристофера Рива» представили 21 января на кинофестивале «Сандэнс». Ее представила компания Passion Pictures, которая разработает документальный сериал об Элизабет Тейлор.
Лента рассказала об актере Кристофере Риве — звезде кинофраншизы «Супермен», жизнь которого перевернулась после падения с лошади на скачках. В мае 1995 году Рив сломал шейные позвонки и остался парализованным ниже плеч. Несмотря на травму, Рив занялся благотворительной деятельностью и продолжал появляться на телевидении и в кино. Он умер в 2004 году от сердечного приступа в возрасте 52 лет.
Его университетский друг Робин Уильямс, лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Умница Уилл Хантинг», скончался в августе 2014 года после продолжительной борьбы с депрессией, зависимостями и болезнью Паркинсона. Актер покончил с собой в возрасте 63 лет. Аутопсия показала, что у Уильямса развивалась деменция с тельцами Леви.