Ким Кардашьян спродюсирует документальный сериал об Элизабет Тейлор

Американская телезвезда Ким Кардашьян выступит продюсером документального сериала об актрисе Элизабет Тейлор. Об этом сообщил Variety.
В проекте под названием «Элизабет Тейлор: Суперзвезда-бунтарь» будет три части. Его выпустит для Би-би-си продакшн-компания Passion Pictures, которая известна по документальному проекту «Super/Man» об актере Кристофере Риве. Режиссером шоу станет Джеймс Хаус.
Сериал расскажет об актерской технике и мастерстве Тейлор, которые завораживали зрителей и изменили взаимоотношения между артистами и публикой. Также шоу вспомнит, как актриса преодолела «стеклянный потолок» в Голливуде, став миллиардершей, бизнесвумен и активисткой.
«Элизабет Тейлор всегда оставалась собой, бойцом. Она доказательство того, что вы можете продолжать развиваться и меняться, и в вашей жизни будут разные главы. Она проложила путь для всех нас», — заявила Кардашьян.
В сериале примут участие актриса и конкурентка Тейлор Джоан Коллинз, ее одноклассница Маргарет О’Брайен, близкая подруга Кэрол Байер Сагер и доктор Энтони Фаучи, участвовавший вместе с актрисой в борьбе со СПИДом.
Исполнительными продюсерами проекта станут Кардашьян, Кари Лиа и Хэмиш Фергюссон. «Этот захватывающий сериал обещает новое понимание Элизабет Тейлор — ее техники и силы как актрисы и ее способности переосмысливать себя», — прокомментировал редактор Би-би-си Алистер Пегг.
«Элизабет развивала и определяла наше понимание славы на протяжении десятилетий. Уникальный талант и настоящее светило, мы очень рады познакомиться с ее необыкновенной жизнью и непреходящим наследием», — добавил Фергюссон.