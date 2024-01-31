«Я скринила каждый раз, когда он зевал»: американка собрала альбом из фото зевающего в скайпе парня

Пользовательница твиттера в течение двух лет собирала снимки своего зевающего парня в видеочате. На годовщину свадьбы она собрала их в небольшую книжку и сделала ему оригинальный сюрприз, а также покорила подписчиков.
Идея необычного подарка пришла в голову нью-йоркской фотографке Даниеле Спектор. С читателями она поделилась, что в начале 2010-х долгое время поддерживала романтические отношения с парнем на расстоянии. Поэтому вдвоем они могли оставаться только по вечерам во время созвона в скайпе.
Ее оригинальная задумка и трогательная история собрали больше полумиллиона просмотров и 14 тыс. лайков.
На фото, которые были сделаны больше 10 лет назад, сложно разглядеть что‑либо, кроме скромной комнаты, которую тогда снимал муж Даниелы. Зато можно увидеть зевающего во весь рот молодого парня. Скорее всего, ценность такого подарка главным образом ностальгическая — чтобы напомнить себе и ему о молодости и хорошо проведенном времени.
Сама книжка тоже получилась не очень большой. Судя по изображению Даниелы, альбом получился размером со спичечный коробок. Вероятно, роль сыграло несовершенство веб-камер и их низкое разрешение 10 лет назад.
Читатели Даниелы в первую очередь оценили оригинальность подхода девушки, а также вложенную в альбом любовь.
Кто‑то отметил, что по собранным фото видно, какие доверительные отношения уже существовали в паре на тот момент, ведь зевать в глаза дорогому человеку может быть очень неловко. А кто‑то обнаружил отсылку к мелодраме А24 «Прошлые жизни».
Другая читательница заметила, что тоже могла бы собрать похожий, однако в него бы попали только кадры, как ее молодой человек параллельно играет в видеоигры.
Похожий альбом стал виральным в твиттере под Рождество. Британская журналистка рассказала, как ее муж к празднику собрал альбом из фотографий в их переписке в WhatsApp. Его главными героями стали собака пары, а также кошки.