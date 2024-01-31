«Я скринила каждый раз, когда он зевал»: американка собрала альбом из фото зевающего в скайпе парня

На фото, которые были сделаны больше 10 лет назад, сложно разглядеть что‑либо, кроме скромной комнаты, которую тогда снимал муж Даниелы. Зато можно увидеть зевающего во весь рот молодого парня. Скорее всего, ценность такого подарка главным образом ностальгическая — чтобы напомнить себе и ему о молодости и хорошо проведенном времени.